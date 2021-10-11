TÜRKİYE Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, TBMM'ye getirilen Vergi Usul Kanunu'nda değişiklikler öngören yasa taslağında, yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesinin yer aldığını ve bunun uygulanamaz bir karar olduğunu söyledi.
Beyannameler öne çekilmemeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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