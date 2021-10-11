Eylül ayında 59 Porsche satıldı

TÜRKİYE otomobil pazarında geçen ay spor ve lüks kategorisinde tüm markalardan satış yapılırken, satışlarda 59 adetle Porsche, 16 adetle Jaguar ve 15 adetle Maserati öne çıktı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Eylülde spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkati çekti.

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