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Haberler Ekonomi Üsküdar Üniversitesi 63 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi 63 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi çeşitli fakülte ve meslek yüksek okullarına 63 akademik personel alacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Üsküdar Üniversitesi 63 akademik personel alacak

11.10.2021, 09:41

Üsküdar Üniversitesi 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları" hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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