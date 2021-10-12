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İzmir'de dron destekli trafik denetimi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dron destekli yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan 40 sürücüye toplamda 9 bin 282 lira cezai işlem uygulanırken, hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de dron destekli trafik denetimi
DHA

12.10.2021, 08:39

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekiplerce, cep telefonu kullanan, kask ve emniyet kemeri takmayan 39 sürücüye ve ehliyetsiz araç kullanan 1 kişiye toplamda 9 bin 282 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıda denetim sırasında hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü.



Trafik ekipleri tarafından dron destekli uygulamaların yıl içerisinde yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.

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