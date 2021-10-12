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Haberler Ekonomi Kadın projesi boşluğu doldurdu

Kadın projesi boşluğu doldurdu

Kadın projesi boşluğu doldurdu

12.10.2021

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ekonomik güce erişim konusunda kadın-erkek arasındaki uçurumun ancak kadınların katma değeri yüksek teknolojik girişimleri gerçekleştirmesiyle kapanabileceğini belirterek, bu doğrultuda "İnovasyonda Kadın Projesi"ni cinsiyet adaletinin tesisinde büyük bir adım olarak gördüklerini kaydetti. KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen 6. İnovasyonda Kadın Projesi'nin eğitim kampının açılışında konuşan , Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "İnovasyonda Kadın"ın, her yıl heyecanla bekledikleri ve tüm süreçlerini takip ettikleri bir proje olduğunu anlattı. Bayraktar, önemli bir boşluğu doldurduklarını gördüklerini ifade etti.
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