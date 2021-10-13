25 yeni halka arz geliyor

Halka arzlarda bu yıl çifte rekora imza atıldı. Hisse senedi piyasasında bu yıl şu ana kadar 38 şirket halka açılırken, 1 yıl içinde halka açılan en yüksek şirket sayısına ulaşıldı. Ayrıca TL bazında elde edilen gelirde de tarihi rekor kırıldı. Yılın geri kalanında en az 25 şirketin halka açılması bekleniyor.

16.3 MİLYAR LİRA GELDİ

Bu yıl halka açılan 38 şirket 16.3 milyar lira kaynak temin ederken, bu halka arzlara gelen talep 109.8 milyar liraya ulaştı. Halka arz büyüklüğünde TL bazında da rekor kırılmış oldu. Analistler, yılın geri kalanında beklenen halka arzlarla bu rakamın 30 milyar liraya ulaşmasını bekliyor. Bu yıl ayrıca bedelli sermaye artırımları ile 12.6 milyar lira kaynak temin edildi. Bu yılın en büyük 3 halka arzını 1 milyar 877 milyon lira ile Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 1.7 milyar lira ile Başkentgaz ve 1.3 milyar lira ile Aydem gerçekleştirdi. Yapılan halka arzlarda, en fazla yatırımcıya ulaşan şirket Qua Granit oldu. Şirket hisseleri toplam 846 bin yatırımcıya satıldı. Bu şirketi 810 bin yatırımı ile Galatawind, 772 bin yatırımcı ile Tureks, 689 bin yatırımcı ile Matriks izledi. Halka arz edilen şirketlere yatırım yapan yatırımcılar da kazançlı çıktı.

ENDEKS YÜZDE 84.3 ARTTI

Borsada ana endeks yılbaşından bu yana yüzde 6.2 düşerken, en fazla değer kazanan endeks yüzde 84.3 ile halka arz endeksi oldu. Halka açıldıktan sonra en fazla yükselen hisse senedi yüzde 461 ile Penta oldu. Bu hisseyi yüzde 266 ile YEO Teknoloji, yüzde 225 ile Cante, yüzde 184 ile Başkentgaz, yüzde 160 ile Selva izledi. Halka arzdan bu yana en çok düşen hisse senedi ise yüzde 32 ile Aydem oldu. Aydem'in yanı sıra Naturel Gaz, Turex, Gwind, Kalekim ve Ünlü de yatırımcısına zarar ettirdi.