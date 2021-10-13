Çıntarın kilosu 160 liraya çıktı

DENİZLİ'DE yüksek kesimlerde yağışlı havaların ardından çıkan çıntar mantarı, pazarda kilosu 110 TL'den satılıyor. Ürünün az olması ve talep artışı nedeniyle fiyatı 160 TL'ye kadar yükselen çıntarı toplamak isteyen vatandaşlar ormana koştu. Yaşlı genç demeden ormanda topladıklarını kilolarca mantarın büyük kısmını satan vatandaşlar iyi gelir elde etti. Bölge halkı besin değeri yüksek çıntar mantarının bu sene bol olmasını beklediklerini söyledi.

■ SEBAHATTİN ALP