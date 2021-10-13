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Haberler Ekonomi İstanbul Aydın Üniversitesi 32 öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi 32 öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi çeşitli eğitim programlarında görevlendirmek üzere 32 öğretim üyesi alacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi 32 öğretim üyesi alacak

13.10.2021, 09:14

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca "Tam Zamanlı" "Öğretim Elemanı" istihdamı yapılacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...



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