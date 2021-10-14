Helal belgesiyle ihracata destek

ÜRÜNLERİNİ Helal Akreditasyon Kurumunca (HAK) akredite edilmiş helal belgeleriyle satmak isteyen ihracatçılar, belge giderlerinin yüzde 50'si için Ticaret Bakanlığı desteklerinden yararlanabilecek. Dünyada "Türk malı" ibareli ürünlerin itibar kazanması ve helal belgeli ürünlere yönelik tüketici güveninin artırılabilmesi için çalışmalar sürerken, HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlarca düzenlenen helal belgeleri, Bakanlık tarafından verilen destekler kapsamına alındı.

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