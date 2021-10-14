İzmir’de icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin Bostanlı pazar yerine 940 metre ve Bostanlı sahiline 1000 metre mesafede yer aldığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 21.12.2021 15:00 belirlendi.