Şanlıurfa’da icradan satılık tarla

Mahkeme Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan 35881 metrekare arsa için satış kararı verdi. Tarlanın kuşbakışı olarak Şanlıurfa-Viraneşehir karayolunun Siverek ilçesi karayolu ile çakıştığı kavşaktan 5080 m güneyde bulunduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 07.12.2021 11:05 belirlendi.