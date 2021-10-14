Mahkeme Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan 35881 metrekare arsa için satış kararı verdi. Tarlanın kuşbakışı olarak Şanlıurfa-Viraneşehir karayolunun Siverek ilçesi karayolu ile çakıştığı kavşaktan 5080 m güneyde bulunduğu ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Tarlanın satış tarihi olarak 07.12.2021 11:05 belirlendi.
Şanlıurfa'da icradan satılık tarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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