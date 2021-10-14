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Haberler Ekonomi Şanlıurfa'da icradan satılık tarla

Şanlıurfa'da icradan satılık tarla

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan 35881 metrekare tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Şanlıurfa’da icradan satılık tarla

14.10.2021, 09:50

Mahkeme Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan 35881 metrekare arsa için satış kararı verdi. Tarlanın kuşbakışı olarak Şanlıurfa-Viraneşehir karayolunun Siverek ilçesi karayolu ile çakıştığı kavşaktan 5080 m güneyde bulunduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 07.12.2021 11:05 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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