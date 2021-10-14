Tasarrufla İzmir’in suyunu koruyoruz

Küresel alanda su riski yüksek Türkiye'deki 10 şehir arasında İzmir de yer alıyor. Bölgede son dönemde başta Büyük Menderes Havzası su kaynaklarının korunması olmak üzere suyun verimli kullanılmasının teşvik edilmesi için tarımdan endüstriye kadar pek çok sektörde farklı projeler yürütülüyor. TÜİK verileri, Türkiye'de kişi başına düşen su miktarının ortalama 216 litre olduğunu gösteriyor. Otomotiv servisinde araçların yıkanıp temizlenmesi için günde 6.000 litreye yakın su harcanıyor. Eylül ayı başında uygulanmaya başlanan "İzmir'in Suyunu Koruyalım, Yeşilini Çoğaltalım" projesi kapsamında bugüne kadar 200'e yakın kişinin gönüllü katılımı ile 83 ailenin günlük su ihtiyacının korunması ve 200 fidanın toprakla buluşması sağlandı.

BİN KİŞİLİK KATILIMLA

İklim değişikliği nedeniyle azalan su kaynaklarını korumak ve otomotiv servislerinde araç yıkamak için harcanan su miktarına dikkat çekmek için Borovalı Otomotiv ve Ege Orman Vakfı iş birliği ile sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. "İzmir'in Suyunu Koruyalım, Yeşilini Çoğaltalım" başlıklı proje kapsamında Borovalı tarafından servis bakımı sırasında araçlarını yıkatmayarak 90 litre su tasarrufu sağlanmasına katkı sağlayan müşteriler adına Ege Orman Vakfı'na 1 adet fidan bağışlanıyor. Yıl sonuna kadar 1000'in üzerinde kişinin projeye destek vermesi hedefleniyor. Böylelikle 90.000 litre suyun korunması ve 1000 fidanın toprakla buluşması sağlanacak.

VERİMLİ KULLANIM

Borovalı Otomotiv; ülkemizde su kaynaklarının verimli kullanımına katkı sağlamak ve araç yıkamada harcanan su miktarına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında, su tasarrufu sağlanmasına destek olan müşterileri adına Ege Orman Vakfı iş birliği ile fidan dikiyor. Borovalı Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Murat Borovalı, "İzmir'de suyun geleceği için su kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını sağlamamız gerekiyor. Borovalı Otomotiv'de başlattığımız projenin uzun soluklu olarak devam etmesini hedefliyoruz" dedi.

TALEP KONTROL EDILMELI

SU kaynaklarını korumak için öncellikle su talebinin kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Borovalı, "İklim değişikliğinin günlük yaşamımıza etkilerini görüyoruz. Yaşadığımız şehirlerin sürdürülebilirliğine katkı sunmamız gerekiyor. Türkiye su kaynakları kısıtlı olan ülkeler arasında yer alıyor. Hayata geçirdiğimiz projede otomotiv servislerinde harcanan su miktarına dikkat çekerek, bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Suyu verimli kullanarak da araçların temizlenmesi mümkün. Bu konuda kurumsal ve bireysel olarak önemli sonuçlar elde edebiliriz" dedi. Projenin Borovalı Otomotiv'in sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde geliştirildiğine dikkat çeken Murat Borovalı, "Vakıf ile yeşili koruyoruz. Şirket olarak bu yöndeki projeleri devam ettireceğiz" diye konuştu.

TOLGA TEKİN