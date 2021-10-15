“İşten çıkarma yok üretimde büyüme var”

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 3'üncü Bölge Temsilciliği'ne Hayrettin Çakmak atandı. Göreve gelmesinin ardından ilk kez basın mensuplarıyla bir araya gelen Çakmak, sendika faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bölge ziyaretleri yapmaya başladıklarını aktaran Çakmak, "İzmir sanayi alanlarını gezdim. 150 bin üyemiz var, başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nde 6 ilden sorumluyuz. Yaptığımız tespitlere göre işyerlerimizde işçi çıkartma şu ana kadar yok. Sanayi sektöründe ve fabrikalarda büyüme ve üretim artışı var. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Ege bölgesinde üyelerimizin olduğu alanlarda sıkıntı görmedim. Görmeden de inşallah bu kışı atlatırız" dedi.

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