  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi “İşten çıkarma yok üretimde büyüme var”

“İşten çıkarma yok üretimde büyüme var”

“İşten çıkarma yok üretimde büyüme var”

15.10.2021

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 3'üncü Bölge Temsilciliği'ne Hayrettin Çakmak atandı. Göreve gelmesinin ardından ilk kez basın mensuplarıyla bir araya gelen Çakmak, sendika faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bölge ziyaretleri yapmaya başladıklarını aktaran Çakmak, "İzmir sanayi alanlarını gezdim. 150 bin üyemiz var, başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nde 6 ilden sorumluyuz. Yaptığımız tespitlere göre işyerlerimizde işçi çıkartma şu ana kadar yok. Sanayi sektöründe ve fabrikalarda büyüme ve üretim artışı var. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Ege bölgesinde üyelerimizin olduğu alanlarda sıkıntı görmedim. Görmeden de inşallah bu kışı atlatırız" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“İşten çıkarma yok üretimde büyüme var” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.