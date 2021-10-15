Pakdemirli’den koyun ve keçi yetiştiricilerine müjde

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince, Silifke ilçesi Atayurt Hal Kompleksi'nde düzenlenen "Makine Ekipman Parkı Projesi" programına katıldı. Buradaki Yörük çadırına girip kadınlarla sohbet eden Pakdemirli'ye ayran ve sıkma ikram edildi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde vermek istediğini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti: "Bildiğiniz üzere geçen yıl anaç koyun desteğini yüzde 20 artışla 30 liraya, anaç keçi desteğini de yüzde 40 artışla 35 liraya yükselttiğimizin müjdesini küçükbaş hayvancılığın merkezi konumu olan Mersin'den vermiştik. Bugün yine Mersin'den sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, çoban istihdamı desteğini de yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu müjdelerimiz başta siz Mersinli yetiştiricilerimiz olmak üzere tüm yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun." Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin, tarım ve orman sektöründe dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almaya devam edeceğini vurgulayan Pakdemirli, "İnanıyorum ki 2021'de küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı olacak. Biz Bakanlık olarak yanınızda, sağınızda, solunuzda ve arkanızdayız. İnşallah bu sene de destek bizden, yetiştirmek sizden" diye konuştu.