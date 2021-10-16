Mahkeme Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan 193 metrekare dubleks daire için satış kararı verdi. Binada, sesli diafon sistemi bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 08.12.2021 14:56 belirlendi.
Ankara'da icradan satılık dubleks daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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