İSTİNYEPARK İZMİR Ege’ye renk katacak

İzmir'de 450 milyon dolarlık bir yatırımla 22 Ekim Cuma günü ziyaretçilerine kapılarını açacak İstinyePark İzmir, 270 mağazanın yer aldığı 79 bin 600 m2'lik ticari alana sahip alışveriş merkezi, 5 yıldızlı bir otel ve 20 bin metrekare büyüklüğünde bir şehir parkından oluşuyor. İstinyePark İzmir, Ege'nin alışveriş, yeme içme ve eğlence merkezi olmayı ve turizme büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

AYNI İSTANBUL'DAKİ GİBİ

Orjin Grup tarafından geliştirilen ve yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan İstinye- Park İzmir'in mimarisinde güvenli ve keyifli vakit geçirme imkanı sunacak, modern ve aydınlık bir mekan yaratan uzay çatı sistemi kullanılıyor. İstinyePark İzmir'de alışveriş severlerin aradığı tüm yerli-yabancı markalara ev sahipliği yapan markalar caddesi ve farklı tüketim alışkanlıklarına sahip tüm ziyaretçilerin günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mağaza karması yer alıyor. Ege'nin ılıman iklimi ve yaşam tarzından hareketle açık havada oturumu olan restoran ve cafeler arasında Ege'nin güçlü markaları ve eşsiz lezzetleri ziyaretçilerini bekliyor. Balçova Üçkuyular'da açılacak İstinyePark İzmir, tramvay, metro, otobüs durakları, ilçeler arası otobüs terminali ve vapur iskelesi gibi şehir içi ulaşımına uygun konumu nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçiler için gözde bir yaşam alanı olacak.

Orjin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kurşun, Tolga Tekin'e İstinyePark hakkında bilgiler verdi.

EGE'Yİ MUTLU EDECEK

Orjin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kurşun, basın buluşmasındaki konuşmasında, "Biz İstinyePark İstanbul'u marka haline getiren ve diğer AVM'lerden farklılaştıran tüm ayrıştırıcı unsurlara İstinyePark İzmir'de de yer verdik. İçine araçlarla rahatça giriş yapılabilen, dünya devi lüks markaların, kafe ve restoranların konumlandığı 'markalar caddesi' ve meydanı ile aydınlık, geniş ve ferah alanlardan oluşan, yerel ve geleneksel lezzetlerin yer aldığı Pazar Yeri konseptinde Ege'lilerin mutlu olacağı bir alan yaratmak istedik" dedi.

NUSRET GELIYOR

İstinyePark AVM'de lezzetli etleri, benzersiz servisi ve butik konseptiyle sektörün lideri olan Nusr-Et Steakhouse'un da yerini alacağı belirtildi. Bu konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

■ TOLGA TEKİN