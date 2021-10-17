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Haberler Ekonomi Akdeniz Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi alacak

Akdeniz Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 7 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Akdeniz Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi alacak

17.10.2021, 10:45

Akdeniz Üniversitesi ilanda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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