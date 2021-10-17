Ankara-İzmir YHT Tüneli’nin ışığı görüldü

ANKARA-İZMİR Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin Eşme- Salihli kesimindeki T01 Tüneli TMB Işık Görme Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın katıldı. Bakan Karaismailoğlu törende, "Yüksek hızlı tren setleri imalatlarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Saatte 160 kilometre hıza sahip Millî Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladık" dedi. 2022 senesinde milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlanacağı müjdesini de veren Bakan Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren hatlarındaki hedeflerinin de 8.3 milyon olan yıllık yolcu kullanımını 17 milyon kişiye çıkartmak olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, demiryolu hat uzunluğunu 12 bin 803 kilometreden 28 bin 590 kilometreye ulaştıracaklarını dile getirdi. Projenin 74,4 kilometrelik Eşme-Salihli kesiminde yer alan 21 viyadük ve 25 tünelden biri olan T01 Tüneli, Türkiye'de TBM ile yapılan en büyük çaplı tünel olma özelliğini taşıyor.

■ NERMİN UÇTU