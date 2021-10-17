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Haberler Ekonomi TCDD 25 Demiryolu Trafik Operatörü alacak

TCDD 25 Demiryolu Trafik Operatörü alacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Demiryolu Trafik Operatörü alınacak.

TCDD 25 Demiryolu Trafik Operatörü alacak

17.10.2021, 10:50

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul il sınırlarında bulunan iş yerlerine belirsiz süreli işçi olarak 25 Demiryolu Trafik Operatörü alımı yapacak.

Personel alımına ilişkin ilan, 19-25 Ekim 2021 tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanacak. Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik bölümleri ile meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik programları ve denklik grubunda yer alan bölüm ve programların birinden mezun olmak şartı aranmaktadır. Lisans mezunu olarak gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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