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Haberler Ekonomi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma Görevlisi alınacak.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

19.10.2021, 10:03

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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