Aydın’a kuru incirden 250 milyon dolar gelir

AYDIN Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendirlioğlu kuru incirden geçen yıl kent ekonomisine 250 milyon dolarlık katkı sağlandığını söyledi. Dünyanın üretim merkezi Aydın'da bu yıl rekolte düşük olmasına rağmen fiyatların artması üreticileri sevindirdi. Geçen yıl kilosu toptanda 20-25 lira arasında olan incir, bu yıl 30-35 lira arasında işlem görüyor. Kendirlioğlu, "İncir, kestane ve yağlık zeytin üretiminde Türkiye birincisi, pamukta ise Türkiye ikincisiyiz. İncir dünyada en çok Aydın'da yetişiyor" dedi

■ KAZIM YÖRÜKCE