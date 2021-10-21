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Haberler Ekonomi Yabancı uzmanlar faiz indirimi bekliyor

Yabancı uzmanlar faiz indirimi bekliyor

Yabancı uzmanlar faiz indirimi bekliyor

21.10.2021

YABANCI stratejistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine gideceğini öngörüyor. TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine dair bir ihtimal olmasına karşın yabancı stratejistler toplantıda 100 baz puan indirimine gidileceğini tahmin ediyor.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan düşürerek, yüzde 17,00'a çekebileceğini söyledi. Bu kararın piyasalar tarafından sürpriz bir şekilde karşılanmayacağını belirten Maggio ancak son haftalarda TL'deki görülen zayıflığın artabileceğini ifade etti. Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise az da olsa finansal piyasalardaki bir takım endişelerin politika yapıcılara bu toplantıda faiz indiriminde ara vermeye yönelik karar verdirtebileceğine dair ihtimal olduğunu söyledi.
KALEN, "Ancak bizim asıl senaryomuz TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indireceği yönünde." değerlendirmesinde bulundu. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faiz) indirileceği tahmin ediliyor

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