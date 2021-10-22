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Haberler Ekonomi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü 29 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

22.10.2021, 09:20

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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