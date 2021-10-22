Lokantacı esnafı için güç birliğine gittiler

İzmir'in en büyük esnaf odalarından İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası'nda 2022'de yapılacak olan genel kurul öncesinde başkanlığa aday olan iki güçlü isim üyelerin sorunlarını daha hızlı ve etkili bir şekilde çözmek için güçlerini birleştirdi. Oda ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri'nin tecrübeli ismi Ahmet Akçiçek ile Tarihi Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası'nın sahibi Alpay Okyay seçime birlikte gitme kararı aldılar.

ZOR GÜNLERİ AŞABİLİRİZ

Listelerin birleşmesi konusunda ortak açıklama yapan Ahmet Akçiçek ve Alpay Okyay "Sektör olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu dönemi rekabetle değil birlik olup, tüm esnafımız ile bütünleşerek atlatabileceğimie inanıyoruz" dedi. Üst kuruluşlardan ve kamuoyundan güç birliği kararı ile ilgili büyük destek aldıklarını belirten Akçiçek ve Okyay şöyle konuştular: "sektörümüze ve meslektaşlarımıza büyük faydalar sağlayacak işler yapacağımıza eminiz. Tüm esnafımız ile artık birlikte olmanın zamanı geldi. Odamız ve esnafımız adına bu birliktelik kararının hayırlı olmasını diliyoruz."