  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Nar vatandaşa 6 kat fiyatla ulaşıyor

Nar vatandaşa 6 kat fiyatla ulaşıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi, nezle, grip başta olmak üzere birçok hastalıklara şifa olan antioksidan deposu narın hasadı sürerken, bahçede dalından markete yolculuğunda sergilenen fahiş fiyat oyunu vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Nar vatandaşa 6 kat fiyatla ulaşıyor

22.10.2021

Türkiye'nin en kaliteli narlarının yetiştiği Manisa'nın Salihli Ovası'nda narlar tarlada 1.5-2 liradan alınıyor. Ancak halden pazarcılara yüzde 100'ün üzerinde zamlanarak 4- 6 lira hatta 7 liradan fatura ediliyor. Narın pazarda kilo satış fiyatı 8-9 liraya ulaşırken, market ve manavlarda 10 lira, sanal marketlerde ise 12 liraya kadar yükseliyor. Nardaki fiyat oluşumundan hem üreticiler hem de vatandaşlar şikayetçi.

ARACILAR KAZANIYOR
30 yıldır nar üreticiliği yapan Şükrü Günaydın, "Nar piyasasının 2 yıldır tadı tuzu yok. Dekar başı 3-5 ton ürün elde ediyoruz. Nar hallere 1.5 -2 liradan giriyor, bu da müstahsili tatmin etmiyor. Masraflar ağır, fiyatlar uygun değil. Ürettiğim narların bir kısmını pazarlarda satıyorum" diye konuştu. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, en çok narın ilçelerinde üretildiğini belirterek, "Narın üreticiden 1.5-2 liradan alınması çiftçimizi üzüyor. Biz 4-5 lira fiyat bekliyoruz. Nar bahçeden tezgaha gelinciye kadar aşırı yükseliyor. Üreticiler değil aracılar kazanıyor" ifadelerini kullandı

NEREDE KAÇ LİRA?

TARLADA: 1,5-2 TL
HALDE: 4-6 TL
PAZARDA: 8-9 TL
MANAVDA: 10 TL
MARKETTE: 11 TL
SANAL MARKETTE: 12 TL

TOLGA TEKİN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nar vatandaşa 6 kat fiyatla ulaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.