Nar vatandaşa 6 kat fiyatla ulaşıyor

Türkiye'nin en kaliteli narlarının yetiştiği Manisa'nın Salihli Ovası'nda narlar tarlada 1.5-2 liradan alınıyor. Ancak halden pazarcılara yüzde 100'ün üzerinde zamlanarak 4- 6 lira hatta 7 liradan fatura ediliyor. Narın pazarda kilo satış fiyatı 8-9 liraya ulaşırken, market ve manavlarda 10 lira, sanal marketlerde ise 12 liraya kadar yükseliyor. Nardaki fiyat oluşumundan hem üreticiler hem de vatandaşlar şikayetçi.

ARACILAR KAZANIYOR

30 yıldır nar üreticiliği yapan Şükrü Günaydın, "Nar piyasasının 2 yıldır tadı tuzu yok. Dekar başı 3-5 ton ürün elde ediyoruz. Nar hallere 1.5 -2 liradan giriyor, bu da müstahsili tatmin etmiyor. Masraflar ağır, fiyatlar uygun değil. Ürettiğim narların bir kısmını pazarlarda satıyorum" diye konuştu. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, en çok narın ilçelerinde üretildiğini belirterek, "Narın üreticiden 1.5-2 liradan alınması çiftçimizi üzüyor. Biz 4-5 lira fiyat bekliyoruz. Nar bahçeden tezgaha gelinciye kadar aşırı yükseliyor. Üreticiler değil aracılar kazanıyor" ifadelerini kullandı

NEREDE KAÇ LİRA?

TARLADA: 1,5-2 TL

HALDE: 4-6 TL

PAZARDA: 8-9 TL

MANAVDA: 10 TL

MARKETTE: 11 TL

SANAL MARKETTE: 12 TL

TOLGA TEKİN