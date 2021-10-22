Üretici süper eltiler birlikte çalışıp kazanıyor

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 6 büyükbaş hayvanla başladıkları üreticilikte dayanışmaları ve eşlerinin destekleri ile işlerini büyüten eltiler Sevgi ve Yasemin Aydoğsa, çevrelerine örnek oluyor. Kılıçköy'de yaşayan Sevgi Aydoğsa, kısıtlı sayıda küçükbaş hayvanla yaptığı yetiştiriciliği, 5 yıl önce kayınbiraderi Suat Aydoğsa'nın evlenmesiyle girişimciliğe dönüştürmeye karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurarak 6 büyükbaş hayvan alan eltiler, güç birliği yaparak hayvan sayısını 25'e çıkarmayı başardı. Köylerinde "süper eltiler" diye örnek gösterilen birer çocuk annesi Sevgi ve Yasemin Aydoğsa, kooperatife günde yaklaşık 100 litre süt satarak ailelerine önemli bir gelir kapısı açtı. Sevgi Aydoğsa, "Eltimle kardeş gibiyiz. Gün içinde işlerimizi paylaşıyoruz" derken, Yasemin Aydoğsa da "Hayvanlarımızı çoğalttık, ailelerimize katkıda bulunuyoruz. Eşlerimiz de memnun" görüşünü dile getirdi.

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