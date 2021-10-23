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Haberler Ekonomi Akkuyu NGS’nin 4’üncü katmanı kuruldu

Akkuyu NGS’nin 4’üncü katmanı kuruldu

Akkuyu NGS’nin 4’üncü katmanı kuruldu

23.10.2021

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesinin reaktör binasına iç koruma kabuğunun 4'üncü katmanının kurulduğu bildirildi. Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, nükleer santrallerin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun 4'üncü katmanının kurulumundan sonra Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesinin reaktör binasının yüksekliğinin 8 metreden fazla artarak 36,65 metreye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, kurulumu zaman alan iç koruma kabuğu 4'üncü katmanın Liebherr LR 13000 tipi ağır paletli vinç ile tasarım konumuna monte edilmesinin 13 saat sürdüğü kaydedildi.

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