Basmane’nin tarihi helvacısı yaşayacak

İzmir'in en eski semtlerinden Basmane'de "Mehmet Helvacıoğulları" helvacısı 1928 yılından beridir kesintisiz hizmet veriyor. 93 yıldır açık olan dükkanın üçüncü kuşak sahibi İhsan Helvacı, "Ben ayakta kaldığım sürece bu dükkan da ayakta kalacak" dedi. Mehmet Helvacı ve kardeşi 1926'da Konya Akşehir'den göç ettikleri İzmir'de helvacılığa başlarken, 1928'de iş yerlerini açtılar. 1942 yılında yolları ayrıldı. O yıllarda dükkanın ismi Güzel Aydın Helva idi. Yıllar içinde İzmir'de ünlenen Mehmet Helvacı, dükkanının ismini "Mehmet Helvacı Oğulları" diye değiştirdi. Bu isimle 1974 yılında şirketleşti.

93 YILDIR AÇIK

Mehmet Helvacı'nın oğlu İhsan Helvacı (74), babasının yanında işin bütün inceliklerini öğrendi. Son 6 yıldır yalnız başına 93 yıllık dükkanı ayakta tutan Helvacı, şu anda yeğenlerinden birinin internetten satışlar yaptığını belirtti. İhsan Helvacı, "Üretimimiz Akhisar'da. Burada bir tarih yatıyor. Ufak tefek tadilatlar haricinde dükkanımız ilk kurulduğu gibi duruyor. Bu mekanı yaşatmaya çalışıyorum" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR