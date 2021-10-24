Cennet hurmalarının yurt dışında alıcısı çok

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesi Kavaklıdere mahallesinin geçim kaynağı olan cennet hurmaları, evlerin avlularını ve seralarını sapsarı renkleriyle süslüyor. İplerle ve özel aparatlarla asılıp kurutulmaya bırakılan cennet hurmalarının kurusunun kilogram fiyatı üreticide 50-60 lirayı bulurken, yurt dışına da ihraç ediliyor. Mahallede işlerini büyüten üreticiler seralarda tonlarca cennet hurmasını kurutup satıyor. Kurutulmuş cennet hurmalarının bu yıl iç pazarda iyi bir fiyatla toptancıya satılması bekleniyor. Üretici Melek Yılmaz geçen yıl 8 ton üretim yaptıklarını belirtirken, Dursun Uysal İngiltere ve Kıbrıs'a ürün gönderdiklerini söyledi.

■ NERMİN UÇTU