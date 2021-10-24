Kestane üreticisi fiyat ve kaliteden memnun

TÜRKİYE kestane üretiminin yüzde 42'sinin karşılandığı Aydın'da yaylalara göç eden üreticiler, zorlu hasat sürecine başladı. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, bu yıl kuraklık nedeniyle yaklaşık yüzde 10'luk bir verim kaybı gördüklerini söyledi. Üreticinin fiyatlardan memnun olduğunu anlatan Kendirlioğlu, "Kilogramı 30-40 lira arasında değişiyor. Üreticilerimiz hem fiyatlardan hem de ürünün kalitesinden gayet memnun. Şu anda herhangi bir sıkıntı görünmüyor." dedi. Eğrikavak Mahallesi Muhtarı Muhsin Kıyar da kestanenin toplanmasının maharet ve dikkat istediğini dile getirdi.

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