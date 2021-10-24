Türk süt ürünlerinin Çin’de satışları artıyor

TÜRK süt üreticilerine kapılarını ilk kez geçen yıl Mayıs ayında açan Çin'e Türkiye'den yapılan süt ürünleri ihracatı, bu yıl 9 ayda yaklaşık 52 milyon dolara ulaştı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geçen yıl Mayıstan yıl sonuna kadar Çin'e 14,6 milyon dolarlık süt ve süt ürünleri satan Türk firmaları, pazardaki paylarını genişletti.

56 FİRMAYA ÇIKTIK

BU ülkeye yapılan süt ürünleri ihracatının yarısını peynir altı suyu oluşturdu. Türkiye'den Çin'e 26 milyon 250 bin dolarlık peynir altı suyu ihraç edilirken, yaklaşık 500 bin dolarlık da peynir çeşidi gönderildi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Çin'in ilk etapta 52 firmayı akredite ettiğini belirterek, "Şu an ise 56 firmaya çıktık. Hedefimiz bu sayıyı daha yukarı taşımak. Ayrıca peynir altı suyunun yanına, daha fazla katma değerli ürünleri eklemek de istiyoruz. Bu yılın sonunda Çin'e ihracatı 80 milyon dolar olarak öngörüyoruz. Önümüzde yıl için de bunu 180 milyon dolara çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Sektörün ilk etapta ürünlerini ağırlıklı olarak Çinli gıda sanayicilerine gönderdiğine işaret eden Girit, "Bu yıl son tüketiciye ulaştık. Labne cinsi ürünlerimiz raflarda. Yaklaşık 200 bin dolarlık mozerella peyniri ihraç ettik. Firmalarımız buradaki markalarıyla Çin raflarında yerlerini aldı. Hong Kong ve Filipinler üzerine çalışmalarımız var" dedi.