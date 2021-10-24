Türk Telekom’a birincilik ödülü

TÜRK Telekom, tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiği "Network Yapay Zeka Operasyon Karar Destek Projesi" ile "IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri"nde, "Future of Intelligence" kategorisinde ödüle layık görüldü. Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, yenilikçi teknolojileriyle aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Açıklamaya göre, Türk Telekom, kendi ve grup şirketi İnnova kaynaklarıyla hayata geçirdiği yerli ve milli projelerle IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde 3 yıl üst üste dereceye girme başarısını göster

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