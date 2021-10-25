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Haberler Ekonomi Çağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Çağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Çağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversite kadrosuna 1 öğretim üyesi alınacak.

Çağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak

25.10.2021, 10:34

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çağ Üniversitesi Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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