Akıllı robotla üçüncü oldular

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Dr. Öğretim Üyesi Pınar Oğuz Ekim ve 3 öğrencisinin yapay zeka kullanarak geliştirdiği 'otonom taşıma ve toplama robotu', Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Bekir Bostancı, Sercan Çağdaş Tekkök ve Mehmet Emre Söyünmez 100 bin liralık ödülü aldı.

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