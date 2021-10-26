Güven endeksi 3 sektörde yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekimde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8, inşaat sektöründe yüzde 1 yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylülde 117,8 iken, ekimde yüzde 2,1 artarak 120,3'e çıktı. Böylelikle hizmet sektörü güven endeksi son 4 yılın en yüksek değerine ulaşmış oldu. Perakende ticaret güven endeksi de 121,1 değerini aldı.

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