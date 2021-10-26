  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Güven endeksi 3 sektörde yükseldi

Güven endeksi 3 sektörde yükseldi

Güven endeksi 3 sektörde yükseldi

26.10.2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekimde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8, inşaat sektöründe yüzde 1 yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylülde 117,8 iken, ekimde yüzde 2,1 artarak 120,3'e çıktı. Böylelikle hizmet sektörü güven endeksi son 4 yılın en yüksek değerine ulaşmış oldu. Perakende ticaret güven endeksi de 121,1 değerini aldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güven endeksi 3 sektörde yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.