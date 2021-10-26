Merkez Bankası yatırımları desteklediğini belirtmiş oldu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, "Merkez Bankası faiz indirimi kararıyla yatırım ortamını desteklediğini belirtmiş oldu." dedi. Türkiye'nin sağlam temeller üzerinde büyüyebilmesi ve yarınların güvence altına alınabilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesinin gerektiğini belirten Aydın, yatırım ve üretim olmadan sağlam ekonomilerden bahsedilemeyeceğini belirterek, "Yarınlara güçlü bir ekonomi ile girmek istiyorsak faiz musibetinden kurtulmalıyız" diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ise hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün pek çok sektöre olumlu yansımaları olacağını bildirdi.

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