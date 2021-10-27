Biber tarladan sofraya 5 kat artarak ulaşıyor

Gıda sektöründe fahiş fiyat oyununu fırsatçılar mevsim sebzelerinde de sergilemeyi sürdürüyor. Tarlada üreticiden 2 liraya satın alınabilen biberin fiyatının marketlere gelene kadar 12 liraya fırlaması tüketicilerin tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, "Bu kadarına da pes.. Fiyatlar bu kadar katlanmamalı" diyor.

Çeşitli hastalıklara şifa kaynağı olan ve neredeyse bütün yemeklerin ve salataların vazgeçilmezi olan biberin tarladan sofraya gelene kadarki fiyat yolculuğu hayrete düşürdü. Fahiş fiyatın en çok uygulandığı gıda ürünlerinden biberin fiyatının makul fiyatlara çekilmesi için aracıların denetlenmesinin önemine dikkat çeken vatandaşlar, bu konudaki yasal düzenlemelerin sorunun çözümüne katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

DENETİMLER SÜRMELİ

Ziraat Odaları Birliği tarafından Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürünün sivri biber olduğu açıklanırken üretici ve tüketici kesimi de fiyatlardaki astronomik artışlara tepkili. Son güncel rakamlara göre biberin tarlada üreticiden alış fiyatı 2 lira, sebze ve meyve halinden pazarcılara satış fiyatı ise 4-5 lirayı buluyor. Biber semt pazarlarında kilosu 8 liraya, marketlerde 9-10 liraya, manavlarda 11 liraya, sanal marketlere 12 liraya satılıyor. Kıl biberin manavda fiyatı ise 15 liraya kadar çıkıyor.

TOLGA TEKİN