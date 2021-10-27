Devlet desteğiyle 100 kişiye istihdam sağladı

MUŞ Valiliğince uygulanan "Sultan Alparslan Tekstilkent" projesi kapsamında tekstil fabrikası kuran girişimci Mustafa Akün, 100 kişiye iş imkanı sağladı. İstanbul'dan gelerek kente yatırım yapan girişimci Akün'ün tesisinde üretilen ürünler yurt içinin yanı sıra Avrupa ve Balkan ülkelerine de ihraç ediliyor. İstanbul'daki firmasını 6. bölge desteğinden faydalanmak için buraya getirdiğini belirten Akün, yeni personel alımları yaptıklarını ifade etti.

Akün, şunları kaydetti: "Şu anda günlük 1200 civarında pantolon ve üst grup üretimi yapıyoruz. Bunların hepsi ihracata giriyor. İlk önce Balkan ülkeleri ve Avrupa olmak üzere dünyanın her yerine gidebilen ürünler yapılmaktadır. Yaklaşık 3 ay sonra burası daha da büyüyecek ve yan taraftaki binayı katmamızla istihdam sayımız 400 olacak. Burada en büyük faktör devlet desteklerinin olması." Akün, yıllık olarak ekonomiye yaklaşık 10 milyon lira katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.