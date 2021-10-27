Fırtına çıktı, balık fiyatları yükseldi

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde balık fiyatları fırtına sebebiyle yükselişe geçerek neredeyse ikiye katlandı. Bandırma Balık Haline gelen balık miktarında azalma görülürken, bir gün önce 20 TL'ye kadar düşen hamsinin kilosu 40 TL'den satışa sunuldu. Balıkçı Barış Yıldız, "Sardalyanın kilosu 30 TL, istavritin ise 25 TL. Halde lüferin tanesi 40 TL'ye satılırken, levrek 25 TL'den alıcı buluyor" diye konuştu.

■ SUAT SALGIN