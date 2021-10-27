Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Karadeniz Teknik Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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