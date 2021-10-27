TCMB’nin rezervleri 121,3 milyar $’a çıktı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, Eylülde bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 121,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 8,1 artarak 74,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5,1 azalarak 38,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları Eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,5 artarak 24,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 19 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluştu.

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