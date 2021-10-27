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Haberler Ekonomi Vergi paketi Resmi Gazete’de yayınlandı

Vergi paketi Resmi Gazete’de yayınlandı

Vergi paketi Resmi Gazete’de yayınlandı

27.10.2021

VERGİ Paketi, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile birlikte Cumhurbaşkanı'na tütün mamulleri ve otomotivde ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verilirken, sosyal medya içerik üreticilerine de düzenleme getiriliyor. Düzenlemeyle, 850 bin civarı küçük esnaf gelir vergisi ödemeyecek. Çiftçi ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulacak.
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