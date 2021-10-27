Vergi paketi Resmi Gazete’de yayınlandı

VERGİ Paketi, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile birlikte Cumhurbaşkanı'na tütün mamulleri ve otomotivde ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verilirken, sosyal medya içerik üreticilerine de düzenleme getiriliyor. Düzenlemeyle, 850 bin civarı küçük esnaf gelir vergisi ödemeyecek. Çiftçi ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulacak.

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