2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak dev proje

Yapılması planlanan Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesi masaya yatırıldı. Seydikemer için büyük öneme sahip süt sığırcılığı bakımından yatırımcılar için cazibe merkezi olmakla beraber, sağlıklı ve kaliteli süt üretimine büyük katkı sağlayacak Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından onaylandı. Projenin kuruluşu ve yol haritasını belirlemek amacıyla Seydikemer'de toplantı düzenlendi. Seydikemer Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Seydikemer Belediye Başkan'ımız Yakup Otgöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Seydikemer Süt Birliği Başkanı Turgut Tokmak, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş ve diğer paydaşlar katıldı. Seydikemer Çobanisa Mahallesi'ne 1.200 dekar alana kurulması planlanan Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt OSB. bölgeye yapılacak ilk dev yatırım özelliğiyle dikkat çekiyor.

2 BİN 500 KİŞİYE İŞ İMKANI

400 Milyon TL'lik proje kapsamında 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağı, bölgenin ise yaklaşık 25 bin büyükbaş hayvana ev sahipliği yapması bekleniyor. Kurulacak OSB içerisinde yem fabrikası, et işleme tesisi, biyogaz tesisi, hayvan hastanesi, güneş enerjisi tesisi, bakıcı barınakları ve sosyal tesisler yer alacak. TDİOSB Muğla ile Antalya, Burdur ve Denizli İllerinin kavşak noktasında bulunmakta olup, bölge hayvancılığının gelişmesine büyük katkı sağlayacak.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

YİNE bünyesinde yer alacak olan yem fabrikası ile üreticiler daha uygun maliyetli yeme ulaşma konusunda büyük avantaj sağlayacak, kurulacak olan biyogaz tesisleri ile hayvansal atıklar elektrik enerjisine dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Başkan'ımız Yakup Otgöz, "Muğla Valimiz Orhan Tavlı, ilçe Kaymakamımız Ayhan Yazgan ve İl Tarım ve Orman Müdürümüz Barış Saylak ile beraber yakında temelini atacağımız "Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı OSB'yi masaya yatırdık. Bölgemizde bir ilk olacak dev yatırım Seydikemer'imize hayırlı olsun" dedi.

SEYDİKEMER'E BİR MÜJDE DAHA

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün, Seydikemer'e Adliye Binası kazandırma girişimleri olumlu sonuç verdi. Adalet Bakanlığı tarafından Seydikemer'e Adli Teşkilat Kurulması için gerekli çalışmaların yapılması için talimat verildi

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün Seydikemer'e verdiği müjdelere bir yenisi daha eklendi. Adliye Binası talebini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e ileten Başkan Otgöz, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'ın girişimleri sonuç verdi. Yapılan incelemede; Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki Adliye Binası'nın, ihtiyacı karşılamada zorluk çektiği tespit edildi. Seydikemerlilere yatırım müjdesi vermekten gurur duyduğunu belirten Başkan Otgöz; "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, AK Parti Muğla Milletvekillerimiz Sayın Yelda Erol Gökcan ve Sayın Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanımız Sayın Kadem Mete, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanımız Sayın Salih Gümüş'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAŞKANI YAKUP OTGÖZ, MAHALLE ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR

SEYDİKEMER Belediye Başkanı Yakup Otgöz beraberinde başkan yardımcıları Ramazan Kaynak ve Mustafa Karakuş, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş, Belediye Meclis üyeleri Harun Hıra, Bahri Boğa, Yusuf Bağırcı, Fen İşleri Müdürü Muharrem Gökcen ile birlikte mahalle ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Yayla Patlangıç Mahallesini ziyaret eden Başkan Otgöz ve beraberindekiler daha sonra sırasıyla; Yayla Eldirek, Kınık, Dont, Yayla Gökben, Yayla Karaçulha,Yayla Çobanisa, ve Boğalar Mahallelerini ziyaret ettiler. Ziyaretlerde Başkan Otgöz ve beraberindekiler, mahalle muhtarları ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

İSTEKLERİ DİNLEDİ

HER gittikleri mahallede büyük bir teveccüh ile karşılaşan Başkan Otgöz, Seydikemer Belediyesinin çalışmaları ve yapılacak projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Seydikemer Belediyesine yapılan her türlü talep ve istekleri değerlendirdiklerini belirten Başkan Otgöz, her mahalleye eşit hizmet götürdüklerini anlattı.

TOKİ KONUTLARININ YERİ KESİNLEŞTİ

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Seydikemer'e yapılacak 100 konutun yeri kesinleşerek Resmi Gazetede yayımlandı. Seydikemer'in Menekşe Mahallesi'nde yapılacak TOKİ evleri için Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Resmi Gazeteden beklediğimiz müjdeyi aldık. Seydikemerlilere hayırlı olsun. En kısa sürede inşaatın başlaması için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle "Seydikemer'e yapılacak 70 adet (2+1) ve 30 adet (3+1) olmak üzere 00 adet toplu konut için yer netleşti. Seydikemerlilere müjdeyi veren Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; "Seydikemer'de TOKİ için vatandaşlarımızın isteğini yerine getirdik. Daha önce canlı yayında TOKİ evlerinin kura çekilişini gerçekleştirmiştik. Bugünde 100 toplu konutun yapılacağı yer Resmi Gazetede yayımlanarak onaylandı. İnşallah en kısa zamanda inşaatın başlaması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Tüm Seydikemerlilere hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.