Alzheimer ve yaşlı rehabilitasyon merkezi hayata geçiriliyor

Pamukkale Belediyesi önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin seçim öncesi vaatlerinden biri olan Alzheimer merkezinin temeli 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde atıldı. Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi, Kervansaray Mahallesi, Barbaros ve Alparslan Caddelerinin kesiştiği parkta yapılıyor.

"2.5 SENEDE TARİH YAZDIK"

Törenin açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göreve geldiklerinden bu yana yaklaşık 2.5 senelik bir zamanın geçtiğini belirterek, "Bu zaman zarfında birçok eseri hayata geçirdik. Pazaryerleri, binlerce kilometrelik yollar, okullar, parklar yaptık. Türkiye'nin en büyüğü olan Seyir Tepesi'ni faaliyete aldık. Yakında Aktepe'de kültür merkezini hizmete sunacağız.

Sosyal belediyecilik anlamında, adeta tarih yazdık. Özellikle pandemi döneminde on binlerce vatandaşımıza ulaştık. Her birinin kendince çok farklı önemi vardı. Ancak şu anda temelini atacak olduğumuz Alzheimer Merkezi projemiz bizim için gönlümüzde bambaşka bir yere sahip. Bundan yaklaşık 3 sene önce projelerimizin fizibilite çalışmasını gerçekleştirirken beni en fazla heyecanlandıran iş buydu. O saydığım işlerin hepsinin kendince ehemmiyeti çok fazla ancak, burasının önemi çok farklı" dedi.

'DİĞERLERİNDEN ÇOK FARKLI'

Alzheimer'in unutkanlık hastalığı olduğuna değinen Başkan Örki, "Ömrünün geri kalanını bu hastalıkla geçiren büyüklere bu hastalıkla mücadelesine katkı vermek istedik. Hayırseverimiz Abalıoğlu ailesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi el ele vererek bu önemli projenin temelini atıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu merkez sadece gündüz bakımevi olmasının yanı sıra hasta yakınlarına da destek olacak bir merkez olacak. Bu hastalığa yakalanmış kişilerin sürekli yanı başında olmanız gerekiyor. Böyle olunca hasta yakınlarının sosyal hayatı kalmıyor. İşte bu noktada biz de buranın gündüz bakım merkezi olması, aynı zamanda da o hastaya sahip olan evlatlarında rehabilite edilebildiği, onların da bu hastalıkla daha iyi nasıl mücadele edebilirim konusunda bilinçlendiği bir merkez haline de gelsin istedik. Bu parkın içinde bin metrekarelik tek katlı bina inşa edeceğiz. Büyüklerimiz için çınar ağacımız derken, işte o mesajı da kendi içinde barındırsın istedik. Yine parkımızın çok büyük bir alanı halkımızın kullanımına açık olacak" dedi.

PARLAYAN YILDIZ: SEYİR TEPESİ ŞEHİR ORMANI

TERMAL sağlık, antik miraslar ve doğal güzellikleriyle eşsiz olan Pamukkale'nin artık bir cazibe merkezi daha var. Tarım ve Orman Bakanlığı'na verilerine göre 1550 proje arasında Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı unvanına sahip olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı ilçeye çok yakıştı. 2020 yılının Ekim ayında halkın hizmetine sunulan ve 405 bin metrekare alanda konuşlanan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, içinde barındırdığı özelliklerle de eşsiz.

CAZİBE MERKEZİ

ŞELALE Park, Turan Yolu, Sonsuz Bahçe, kamp ve piknik alanlarının da yer aldığı Seyir Tepesi'nde vatandaşlar kafeteryalarda çay kahve içebilirken, Seyr-Et Restoran'daki eşsiz lezzetleri de tatma imkânına sahip olabiliyor. 27 metrelik dev horoz heykeli en çok rağbet gören noktalardan biri olurken, Denizli manzarasını farklı bir şekilde izleme imkânı sunan seyir salıncağının yanı sıra, macera parkuru, dağ kızağı, 5 kuleli zipline ve kay kay parkuru ise maceraseverlerin ilgisini çekiyor. Çocuklar, çizgi film kahramanlarının temalarından oluşturulan oyun gruplarında zaman geçirirken, Seyir Tepesi'ne gelen Denizlililer, eşsiz şehir manzarasında fotoğraf çektirme imkânı buluyor. Seyir Tepesi'nin gündüzü bir güzel, gecesi ise bir başka güzel. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, Denizlilerin büyük ilgisini çekerken, yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline geldi.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI

PAMUKKALE Belediye Başkanı Avni Örki, turizm merkezi olan Pamukkale'de Seyir Tepesi'nin gezilecek önemli noktalardan olduğunu belirterek, "Pamukkale'miz hem sağlık, hem turizm hem de tarih konusunda zengin bir ilçe. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak buna yeni bir halka eklemek istedik. Bunun için Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nı hizmete sunduk. Burası hem kendi kentimizden hem de ülkemizin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızla yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Burada 7'den 70'e herkes güzel zaman geçirebilir. Seyir Tepesi gündüzüyle başka gecesiyle başka güzelliğe sahip" dedi.

PAMUKKALE'DEN ÖDÜLLÜK PROJE

PAMUKKALE Belediyesi, üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin geleneksel olarak düzenlediği "6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması"na katıldı. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 6.'sını düzenlediği yarışmada 5 kategoride, 17 farklı belediye tarafından hazırlanan 41 proje yarıştı. Peyzaj Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde "Kocaçukur Bölgesi, Pamukkale Güney Kapısı Yolu ve Termal Yüzme Havuzları ile Pamukkale Mahallesi Düzenlemesi Projesi" ile yarışmada yer alan Pamukkale Belediyesi birinciliğe layık görüldü. SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR

Baştan sona değiştirilen ve beton parke taşları desenli bir şekilde döşenen caddede binalar mavi ve beyaz renge boyandı. Söz konusu çalışmalarla dünya miras listesinde yer alan Pamukkale'nin gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir şekilde ulaştırılması amaçlandı.

ÖDÜLÜ BAŞKAN ÖRKİ ALDI

Pamukkale Belediyesi ödülünü Antalya Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende aldı. Ödülü Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye verdi. Başkan Örki, "Yaptığımız çalışmalar ile Kocaçukur göletini yıllar sonra temizledik. Hemen yanı başında damükemmel bir termal havuzu hayata geçirdik" diye konuştu.

DENİZLİ KEKİĞİ COĞRAFİ İŞARET ALDI

TÜİK'İN 2020 yılı verilerine göre Türkiye'de kekik üretim alanı 184 bin 711 dekar olurken, 172 bin 461 dekarı Denizli'de bulunuyor. Bu alan ülke genelinin yüzde 93,3'üne tekabül ediyor. Türkiye'de üretilen kekiğin yüzde 89,3'lük bölümü yine ilimizde üretilmekte. Ülkemizde üretilen kekiğin yüzde 95'i de dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Pamukkale Belediyesi, kekik ile ilgili olarak 27 Ocak 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na "Denizli Kekiği" adıyla Coğrafi İşaret Tescil başvurusunda bulunmuştu. Bu başvuru kabul edilirken, 3 aylık askı sürecinin tamamlanmasının ardından 7 Nisan 2021 tarihinde "Denizli Kekiği" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş oldu.

BELGE ALINDI

PAMUKKALE Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ı ziyaret etti. Ziyarette "Denizli Kekiği" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, Başkan Asan tarafından Başkan Zolan ve Başkan Örki'ye teslim edildi. Prof. Dr. Habip Asan, dünyada kullanılan kekiğin yüzde 95'inin Türkiye'de üretildiğini ifade ederek, "Bu tescilin hem üreticilerimize hem Denizli'mize hem de ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

ÇİFTE ÖDÜL SEVİNCİ



PAMUKKALE Belediyesi, üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği "2020 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda ödüle layık görüldü. Yine üyesi olunan Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlediği En İyi Uygulama Yarışması'nda ise Pamukkale Belediyesi, karasinekle mücadeledeki çevreci yaklaşım uygulaması ile jüri özel ödülü kazandı.

KÜLTÜR MİRASI

PAMUKKALE Belediyesi ödülünü İstanbul Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı. Ödül getiren bir diğer yarışma ise Sağlıklı Kentler Birliği'nin "2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması" oldu. Yarışmada, Çevre Koruma ve Alt Yapı Çalışmaları Sağlıklı Yaşam kategorisinde Pamukkale Belediyesi, "Karasinekle Mücadeleye Çevreci Yaklaşım" başlığıyla katıldığı yarışmada jüri özel ödülüne layık görüldü. Karasinekle mücadelede kimyasal içermeyen, çevreye ve hayvanlara zarar vermeyen yer altı ve yer üstü kaynaklarının kirliliğinin önüne geçen yapışkan ip kullanılması Belediyeye ödül getirdi.

137 YILLIK CAMİ RESTORE EDİLDİ

PAMUKKALE Belediyesi, 137 yıl önce yapılan tarihi Belenardıç Camisinin restorasyonunu tamamladı. Mahalledeki üst yapı ve kapalı pazar yeri yapım çalışmaları ile birlikte restorasyonu yapılan camide uzun bir aradan sonra Cuma namazı kılındı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Belediye olarak tarihe sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

KULLANIMA AÇILDI

1884 yılında inşa edilen Tarihi Belenardıç Camisi'nde Pamukkale Belediyesi tarafından 2019 yılında Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan rölöve, restitüsyon ve restorasyon izinleri kapsamında aslı korunarak gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmasının bütçesi yaklaşık 1 milyon 500 bin TL oldu. Belenardıç mahallesinde ihtiyaç olan kapalı pazar yeri ise yaklaşık 365 bin TL'lik yatırımla geçen yıl kısa süre içinde tamamlanarak hizmete girerken, koronavirüs pandemisi nedeniyle açılışı yapılamamıştı. Pazar yerinde muhtar odası da yer alıyor. 1884 yılında yapılan ve 1996 yılında tarihi yapı olarak tescillenen Belenardıç Camisi'nin restorasyonu ile birlikte kapalı pazaryeri ve üst yapı çalışmalarının açılış töreni gerçekleştirildi.