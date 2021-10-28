banabikurye’den 29 Ekim’e özel yüzde 29 indirim

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banabikurye üzerinden yapılacak tüm gönderilerde kullanıcalara yüzde 29 indirim uygulanacak. İndirim, gönderi oluşturma aşamasında kampanya kodu alanına " BAYRAM29" kodunu sisteme girilmesiyle aktif olacak.

ANLAMLI GÜNE ÖZEL İNDİRİM

Banabikurye Ülke Müdürü Arda İpekçi " Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlu olsun. Banabikurye olarak her zaman ülke değerlerimize bağlı olarak çalışan bir kuruluşuz. Böyle anlamlı bir günde bizde kullanıcılarımıza indirim yapma kararı aldık. Sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda geçerli olmak üzere tüm gönderilerde yüzde 29 inidirim avantajı sağlayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

BANABİKURYE'DEN FIRSATLAR

Kargo fiyatına kurye anlayışıyla yola çıkan Banabikurye, son kullanıcıların yanı sıra şirketlere, kurumlara, kobilere ve esnaflara üyelik avantaj sağlıyor. Banabikurye.com web sitesi ya da uygulama üzerinden "işletmem için teklif almak istiyorum" seçeneğine tıkladığınızda kurumunuza en uygun seçenekleri canlı destek servisi üzerinden alabiliyorsunuz. Banabikurye ile kuryeler ve kuryeye ihtiyacı olan kişiler sistem üzerinden bir araya geliyor. Kurye hizmetine ihtiyaç duyulduğunda 7/24 web sitesinden ya da ücretsiz uygulamadan dakikalar içerisinde talep oluşturmak mümkün. Böylece gönderiniz daha hızlı ve güvenilir bir şekilde adrese teslim ediliyor.

KURUMSAL ÜYELERE ÖZEL INDİRİMLER

BANABİKURYE.COM sitesi ya da uygulama üzerinden "işletmem için teklif almak istiyorum" seçeneğine tıkladığınızda kurumunuza en uygun seçenekleri canlı destek servisi üzerinden alabiliyorsunuz. Formu doldurduktan sonra en geç yarım saat içinde Banabikurye ekibi sizi arayarak sisteme entegrasyonunuzu sağlıyor.

EKİM AYINA ÖZEL KAMPANYA

BUNUN yanı sıra Ekim ayı sonuna kadar Banabikurye belirli sektörlere özel yüzde 30'luk indirim sağlıyor. Bu indirimlere ulaşabilmek için oluşturulan özel sayfalardan üye kaydınızı yaptırarak sağlık, çiçekçilik, yerel medya/ yayıncılık, takı ve hediyelik eşya sektörlerine özel tanımlanan fırsattan yararlanabilirsiniz. İnternet sitesi ve uygulama üzerinden alacağınız canlı destekle bu indirimlere kolayca erişebilirsiniz.

BANABİKURYE NASIL ÇALISIYOR?

SON kullanıcı için Banabikurye sistemi ise şöyle çalışıyor: Kurye talebi sisteme düşer düşmez gönderinin alınacağı noktaya en yakın olan kuryeler haberdar oluyor ve uygunluk durumuna göre talebi kabul ediyorlar. Talebin kabul edilmesinin ardından 30 dakika içinde kurye çıkış adresine vararak gönderiyi teslim alıyor ve 60 dakika içerisinde alıcıya ulaşıyor. Bu süreçte gönderi ve kurye haritadan takip edebilmektedir. Firmanın hizmetlerine www. banabikurye.com adresinden ulaşılabildiği gibi, Google Play ve AppStore'dan telefonunuza uygulama olarak indirmek de mümkün.

ISTİHDAM ARTIYOR

BANABİKURYE ile yola çıktığımız İstanbul'da kısa sürede büyük bir oranda istihdam alanı sağlandığını belirten Banabikurye Ülke Müdürü Arda İpekçi, " Sisteme kayıt olan bütün kuryelerimiz sipariş alabiliyor. İzmirliler gönderilerini ne kadar banabikurye'ye yönlendirirse o kadar yeni istihdam alanı açılacak ve İzmir ekonomisine o kadar katkı sağlamış olacağız. Şu anda İzmir'deki kurye kaydımız 2000'e yaklaştı, sipariş sayısı arttıkça kurye sayımız da kuryelerimizin gelirleri de artacak" şeklinde konuştu.

HIZLI VE KOLAY TESLİMAT

UYGULAMA ve web sitesi üzerinden çıkış ve varış adreslerini girerek gönderi fiyatı anında görülebiliyor. Ayrıca çevrimiçi mağazanızda müşterilerinize gün içi teslimat hizmetini sunmak için Banabikurye ile API entregrasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Kurumsal müşteri olarak gönderilerinizi daha uygun fiyatlarla oluşturabilir ve banabikurye avantajlardan faydalanabilirsiniz.