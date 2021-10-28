Batıçim’de büyük savaş

Batıçim'in yönetim hakkını elinde bulunduran A Grubu hisselerine sahip üyelerin, Genel Kurul öncesi kendi aralarında ayrı bir genel kurul yaptığı ortaya çıktı. A Grubu içinde yüzde 38 payı bulunan Çiftay Holding, belirlediği yönetim kurulu üyesi aday listesiyle, A Grubu hisselerinin yüzde 35'ini elinde Ünal ailesini devre dışı bırakmak istedi. Daha önce Ünal Ailesinden Tufan Ünal ve Feyyaz Ünal yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Çiftay Holding ise, olağan genel kurulun onayına sunulacak yönetim kurulu üye adaylarının tamamını kendi atamak istedi.

'ÇAĞRI YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURUR'

Genel kurulda yer alan Feyyaz Ünal, annesi Fatma Gülgün Ünal, anneannesi Yıldız İzmiroğlu ve ablası Selin Başer'in avukatı, Çiftay Holding'in belirlediği yönetim kurulu üyesi adaylarına itiraz etti ve şerh düştü. Ünal Ailesi fertleri, bu şekilde bir yönetim kurulu oluştuğunda Çiftay Holding'e yüzde 30 hissenin dışında kalan yüzde 70 hisseyi almak için çağrıda bulunma yükümlülüğü getireceği iddiasını öne sürdü.

Aile bireyleri tarafından ayrı ayrı düşülen şerhte "Aday olarak belirlenen kişilerin tamamı Çiftay Holding'in önerdiği adaylar arasından belirlenmiş kişilerdir. Bu kişilerin tamamı Çiftay Holding ile ilişkili veya onun kontrolünde olan kişilerdir. Genel Kurul'un onaylaması halinde Çiftay Holding'in şirket yönetiminin tamamını tek başına eline geçirdiğine dair bir şüphe kalmayacaktır" denildi. Ünal Ailesi tarafından yapılan itirazlar üzerine şirketin B grubu hissedarlarının da katıldığı olağan genel kurulu 1 ay sonraya ertelendi.

İZMİRLİ AİLELER SATABİLECEK

GELİNEN süreçte, yönetimin tamamı Çiftay Holding tarafından belirlenir ve Ünal Ailesinin iddia ettiği gibi Çiftay İnşaat'a Sermaye Piyasası Kurulu tarafından zorunlu çağrı şartı gelirse, ellerinde hisse bulunan ancak daha önce bunları Çiftay Holding'e satamayan İzmirli ortaklara, ellerindeki hisseleri ilk satış rakamı üzerinden satma imkanı oluşacak. Hisse fiyatı, Çiftay İnşaat'ın en son yaptığı yüzde 30'luk satın almada baz alınan rakam olacak.

ERHAN GÜLENÇ