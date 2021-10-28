ENDA Holding’de Egeli işadamlarını sevindiren karar

EGE'NİN önde gelen 200'e yakın işadamının ortak olduğu Enda Enerji Holding'teki hisse savaşında, ikinci raund da Egeli işadamlarının oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi, Egeli işadamlarının başvurusu üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Enda'yı 'halka açık şirket statüsüne alma' kararına karşı aldırdığı yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti.

ORTAK SAYISI 500'Ü GEÇMİŞTİ

HOLDİNGE yüzde 26.82 oranında ortak olan İstanbul merkezli Verusa Holding ile aralarında Hüsnü Özyeğin, Lucien Arkas, Cem Bakioğlu gibi işadamlarının yer aldığı Egeli ortaklar arasında, 'şirketin halka açılmasının sermaye artırımıyla mı yoksa hisse satışı yöntemiyle mi olacağı' konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. İddiaya göre Verusa Holding'e yakın olduğu belirtilen bir isim, Egeli bir işadamından satın aldığı hisseyi 300'den fazla kişiye satınca, ortak sayısı 500'ü geçti. SPK, Verusa'nın da çok istediği gibi şirketin halka açık şirket statüsüne geçtiğine karar verdi. Egeli işadamları, SPK'nın açtığı davanın yürütmesinin durdurulmasını mahkeme kararıyla sağladı. Verusa Holding itirazı mahkemece reddedildince, savaşın ilk raundunu Egeli işadamları kazandı.