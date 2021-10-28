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Haberler Ekonomi Göcek’te Yat ve Tekne Fuarı açıldı

Göcek’te Yat ve Tekne Fuarı açıldı

Göcek’te Yat ve Tekne Fuarı açıldı

28.10.2021

BU yıl 5'incisi gerçekleştirilen ve 3 yıldır Muğla'nın Göcek Mahallesi'nde yapılan Marintech, Fethiye Yat ve Tekne Ekipmanları fuarı törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılışta konuşma yapan Marmaris Fuarcılık sahibi Volkan Gülcan, "Fethiye'nin çeşitli bölgelerinden katılımlarıyla fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle tüm önlemlerimizi alarak bu fuarı yapıyoruz. Ziyaretçilerimizin pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak maskelerini kullanmalarını istiyoruz" dedi. Fuar, 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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