İş çok eleman yok

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, sektör temsilcileriyle buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Ortak komiteler toplantısının ilk ikisini tamamlayan Başkan Erdoğan'dan önemli bir tespit ve çağrı geldi. Toplantıların ikincisini, DTO'nun 5, 6, 12 ve 22. meslek komitelerinin başkan, başkan yardımcısı ve üyeleriyle yapan Erdoğan, hem üyelerine hem de hemşehrilerine seslendi. Başkan Erdoğan, "İŞKUR verilerine göre, iş yok değil çok! Eleman yok! İşletmelerimiz çalıştıracak personel arıyor. İŞKUR, kendisine başvuran herkesi kendisinden elaman talep eden iş yerleriyle irtibatlandırıyor. Ancak, ne yazık ki özellikle belli bir yaş grubu vatandaşımız bu işlerde çalışmak istemiyor" dedi.

TEMSİLCİLERİ DİNLEDİ

Üyelerine oda çalışmalarının ayrıntılarını aktaran Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, pandemiye rağmen faaliyetlerine ara vermediklerine dikkat çekti. Erdoğan, "Pandemide bizzat talimat verdim ve gece gündüz demeden ara vermeden çalıştık. Telefonlarımız saat 22.00'a kadar açık kaldı. Üyelerimizin sıkıntıları ile beklentilerini ve önerilerini dinledik. İşletmelerimizin kapanmaması ve çalışması, üretim, tedarik ve hizmet zincirinin aksamaması için uğraştık. Denizli Valiliğimizle koordinasyon halinde gerekli izinlerini çıkartarak, işlerinin başında kalmalarını sağladık. Pandemiye rağmen hem ihracatımız hem de istihdamımız arttı. Bunun yanı sıra Can Suyu, Nefes Kredisi ve Eximbank destekleri olarak 340 milyon TL'lik büyük bir kaynağı üyelerimizin kullanımına açtık. Kötü günlerinde de yanlarındaydık... Her şey üyelerimizin daha iyi bir ortamda daha konforlu bir hizmet alması için" dedi.

MÜJDELER ÜST ÜSTE GELDİ

Başkan Erdoğan, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşümü destekleyecek yeni projelerle, Denizli Teknik Tekstil Merkezini geliştirmeyi ve buradaki hizmetlerini hızla daha da artırmayı istediklerini belirterek, "Onun için, Denizli Organize Sanayi Bölgemizdeki Denizli'de Teknik Tekstil Merkezi'mizin yanında, Güney Ege Kalkınma Ajansı'mızın destekleriyle ve Denizli OSB Müdürlüğümüzle bölgemizde bir ilk olacak Mesleki ve Test Eğitim Merkezimizi kuracağız. Avrupa Birliği'nin desteklerinden faydalanmaya yönelik Tekstil Sektörel Mükemmeliyet Merkezi'mizi açacağız. Kümelenme Projemizi başlatacağız. Güney Ege Kalkınma Ajansımızın desteğiyle Denizli'de İthal Edilen Ürünlerin Türkiye ve Dünyadaki Büyüklüğünün Tespiti Teknik Destek Projemizi uygulayacağız. Hedefimiz ve inancımız büyük. Avrupa Birliği ve ülkemiz tarafından desteklenen projemizin sahibi ve nihai yararlanıcısı olarak en başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Avrupa Birliği ve AB Delegasyonumuza, projemizin sözleşme makamı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza, sonrasında da Denizli Teknik Tekstil Merkezi'mizin yerini bize tahsis eden Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'mıza, projemizde yüklenici lider şirket olan İkada Danışmanlık ile ortaklarından Almanya'dan Aachen Üniversitesi ve İtalya'dan Eurecna S.P.A. firmasına, teşekkür ediyorum" dedi.

YILBASINDAN BU YANA 339 ISLETME KURULDU

BAŞKAN Erdoğan, TOBB'un Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, Denizli'nin yıl başından bu yana kurulan 339 tane gerçek kişi ticari işletme ile iller arasında 9'uncu sırada yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Denizli'de yılın ilk 9 ayında 1234 üye daha kazandık. Sadece eylülde, 140 firmamızı üye olarak kaydettik. Üye profilimizde, 9 bin 311 işletmeyle en çok limitet şirketler yer almakta. Sayıları 6 bin 973'ü bulan hakiki şahıs firmalarımız ikinci sırada. Anonim şirketlerimiz 2 bin 348 firma ile üçüncü. Eylülün itibarıyla odamıza kayıtlı 19 bin 83 firma var" dedi.