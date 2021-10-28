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Haberler Ekonomi “Jeotermal Türkiye’nin geleceğidir”

“Jeotermal Türkiye’nin geleceğidir”

“Jeotermal Türkiye’nin geleceğidir”

28.10.2021

JEOTERMAL enerjiyi Türkiye ekonomisine kazandıran ve Aydın'ın gelişmesi adına çok büyük katkıları olan MB Holding jeotermal yatırımlarını sürdürüyor. Uluslararası Jeotermal Enerji Birliği Başkanı ve MB Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat, Türkiye'nin 1.000 MWe'lık bir jeotermal potansiyeli olduğunu belirterek, "Jeotermal enerji potansiyelini kullanırsak ülkemizin döviz çıktısını büyük ölçüde önleyeceğiz" dedi. Jeotermal sayesinde iklim değişikliği etkilerinin azaltılabileceğini dile getiren Balat, "Jeotermal enerji de, elektrik enerjisi üretimi yanında, ısı enerjisinden faydalanılması, entegre kullanım özelliği, kaynağın emisyon azaltım değerini kat be kat arttırmaktadır. Geleceğimizi düşünüyorsak bu kaynaklara desteklerin arttırılmasını sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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